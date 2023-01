Getrieben von neuerlichen Konjunkturbefürchtungen haben die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend von einer weitgehend stagnierenden US-Wirtschaft berichtet. Das hatte Ängste vor einer Rezession in der weltweit grössten Volkswirtschaft, die auch einer der grössten Energieverbraucher ist, angeheizt. Zudem belasteten jüngste Daten, die einen Rückgang der US-Verbrauchernachfrage und der Unternehmensinvestitionen signalisierten.

19.01.2023 20:20