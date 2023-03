(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch am Mittwoch zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial schloss 0,02 Prozent höher bei 32 661,84 Punkten. Zwischenzeitlich fiel der Index auf den tiefsten Stand seit November. Vor höheren Verlusten bewahrten den Dow vor allem die Kursgewinne klassischer Industriewerte wie Caterpillar , 3M und Dow Inc .

01.03.2023 22:12