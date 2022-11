Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik hatten zum Handelsstart am Dienstag den Indizes zunächst Auftrieb gegeben und für einen freundlichen November-Beginn gesorgt. An den Börsen in China und Hongkong waren zuvor Aktien von Technologieunternehmen gestiegen. Dies wirkte sich in New York positiv auf Hinterlegungsscheine (ADRs) chinesischer Unternehmen wie die der Internethandelskonzerne Alibaba und JD.com und des Suchmaschinenbetreibers Baidu aus, welche um teils mehr als dreieinhalb Prozent anzogen.