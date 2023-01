Bevor im Wochenverlauf unter anderem Microsoft , Tesla oder Intel ihre Quartalsberichte vorlegen, zogen vor allem die Anteile von Salesforce Aufmerksamkeit auf sich, die nunmehr den dritten Handelstag in Folge zulegten. Mit plus 3,1 Prozent zählten sie zu den Spitzenwerten im Dow. Dabei profitierten die Papiere des SAP -Konkurrenten zum Start in die neue Börsenwoche vor allem von Gerüchten über eine umfangreiche Beteiligung des aktivistischen Investors Paul Singer.