Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Merck & Co mit einer Übernahme im Anlegerfokus. Der Pharmakonzern will die Biotech-Firma Prometheus Biosciences für rund 10,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Merck & Co will damit sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht. Die Anteilscheine der Biotechfirma schnellten um knapp 70 Prozent in die Höhe. Die Aktien von Merck & Co sanken um 0,3 Prozent.