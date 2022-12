Musk hatte zudem zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar verkauft. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren. Mit dem Minus vom Freitag sackte der Börsenwert Teslas in diesem Jahr bisher um fast 60 Prozent auf nur noch rund 475 Milliarden Euro ab. Wegen des Kursverfalls hatte Grossaktionär Musk in dieser Woche auch die Position als reichster Mensch der Welt an den LVMH-Grossaktionär Bernard Arnault verloren. Wie es im US-Wirtschaftsportal "Semafor" hiess, lässt Musk derzeit nach neuen Investoren für den übernommenen Kurznachrichtendienst suchen - zum Preis von 54,20 Dollar je Anteil, der er beim Kauf selbst bezahlt hatte.