Auch Southwest Airlines berappelten sich nach einer bislang sehr schwachen Woche wieder mit plus 3,7 Prozent. Nach einer Vielzahl an Flugausfällen während des harschen Winterwetters in weiten Teilen der USA stand die Fluggesellschaft zuletzt in der Kritik, Experten bemängelten fehlende Investitionen in Technologie. Am Freitag will Southwest den Flugplan wider weitgehend einhalten.