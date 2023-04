Im Dow zählten die Aktien des Mischkonzerns Honeywell nach starken Zahlen und angehobenen Jahreszielen mit plus vier Prozent zu den besten Werten im Index. Ein starkes Geschäft mit Krebsmedikamenten und Impfstoffen liess den Pharmahersteller Merck & Co für das Gesamtjahr noch etwas optimistischer werden. Nach anfänglichen Verlusten gelang der Sprung ins Plus. Die Aktie legte um 1,5 Prozent zu und näherte sich damit wieder ihrem am Dienstag erreichten Rekordhoch.