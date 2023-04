Unter den Quartalszahlen rückten vor allem der Bericht der First Republic Bank und das Ergebnis des DHL-Konkurrenten UPS in den Fokus. Die First Republic hatte für das erste Jahresviertel einen Verlust von mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen gemeldet und damit deutlich mehr als erwartet. Die Aktien der im Zuge der US-Bankenkrise in die Schieflage geratene Regionalbank sackten auf ein weiteres Rekordtief und gingen mit einem Minus von nahezu 50 Prozent aus dem Handel. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn beträgt inzwischen etwas mehr als 93 Prozent.