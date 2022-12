(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Erfreuliche Quartalsberichte von Nike und Fedex sowie ein gestiegenes Verbrauchervertrauen haben am Mittwoch die US-Aktienmärkte beflügelt. Die Anleger zeigten sich wieder zuversichtlicher, nachdem die gute Börsenlaune der Monate Oktober und November in den vergangenen Wochen einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Neben der Inflation und der Verlangsamung des Wachstums in den Vereinigten Staaten hatten vor allem Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa über weitere geldpolitische Straffungen verschreckt.

