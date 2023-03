Der Handel der Papiere des angeschlagenen Unternehmens SVB Financial , des Mutterkonzerns der Silicon Valley Bank, ist aktuell nach einem Kurseinbruch ausgesetzt. Die hohen Kursverluste vieler Bankenaktien am Vortag im Sog von SVB Financial haben die Stimmung für die Branche insgesamt stark eingetrübt. Am Donnerstag war es zum grössten Ausverkauf im Bankensektor seit fast drei Jahren gekommen, wie der Einbruch des KBW Bank Index um 7,7 Prozent zeigte.