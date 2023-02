Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Ende um 1,38 Prozent auf 4090,41 Zähler. An der technologieorientierten Nasdaq-Börse wurde der Druck noch grösser, weil dort die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler auf Zinssorgen reagieren. Der Nasdaq 100 büsste 1,93 Prozent auf 12 442,48 Punkte ein. Auch er kam in den Schlussminuten auf seinem Tagestief an.