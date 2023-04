Unter den Quartalszahlen rückten vor allem die Berichte der First Republic Bank und die Ergebnisse des DHL-Konkurrenten UPS in den Fokus. Die First Republic hatte für das erste Jahresviertel einen Verlust von mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen gemeldet und damit deutlich mehr als erwartet. Die Aktien der im Zuge der US-Bankenkrise in die Schieflage geratene Regionalbank sackten auf ein weiteres Rekordtief. Zuletzt betrug ihr Verlust 42 Prozent. Das Minus seit Jahresbeginn beläuft sich auf nunmehr rund 92 Prozent.