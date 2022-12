Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. In der ersten halben Stunde nach der Eröffnung verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,20 Prozent auf 33 136,49 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,65 Prozent auf 3819,99 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,43 Prozent auf 10 828,77 Zähler nach unten.

27.12.2022 15:52