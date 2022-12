Börsianer verwiesen auf anhaltende Inflationsrisiken und die Ungewissheit über den Kurs der amerikanischen Zinspolitik. Dies bremse den Optimismus durch die Nachricht aus China, dass dort nach den Protesten gegen die Null-Covid-Massnahmen mehrere Städte vorsichtig erste Erleichterungen einführen. Dies trieb in New York zwar einzelne Bereiche wie etwa die dort gehandelten Papiere chinesischer Konzerne an, aber nicht den Aktienmarkt als Ganzes.