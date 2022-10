Nach den deutlichen Kursgewinnen an den US-Börsen seit Wochenbeginn haben es die Anleger am Mittwoch etwas ruhiger angehen lassen. Trotz der überwiegend erneut starken Unternehmenszahlen pendelte der Leitindex Dow Jones Industrial lediglich um seinen Schlussstand vom Dienstag - über eine Stunde nach Handelsbeginn notierte er 0,23 Prozent im Plus bei 30 592,51 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,11 Prozent auf 3715,81 Punkte, während der mit Technologietiteln gespickten Nasdaq 100 nach einem schwachen Start zuletzt um 0,29 Prozent auf 11 180,39 Zähler zulegte.

19.10.2022 16:56