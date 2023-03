Die Stabilisierung der US-Börsen hat am Dienstag im Handelsverlauf etwas an Schwung verloren. Zuletzt behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,35 Prozent auf 31 929,96 Punkte, während der marktbreite S&P 500 noch um 0.97 Prozent auf 3893,14 Punkte zulegte. Am Vortag hatten beide Indizes ihre Verluste bis zum Börsenschluss deutlich eingedämmt. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der schon am Montag im Plus geschlossen hatte, ging es um weitere 1,51 Prozent auf 12 103,51 Zähler hoch.

14.03.2023 19:16