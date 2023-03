Eine optimistische Quartalsprognose des grössten US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology hat am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung wieder gehoben und die Kurse angetrieben. Der technologielastige Index Nasdaq 100, in dem etliche Halbleitergrössen enthalten sind, stieg um 1,39 Prozent auf 12 786,34 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den grössten Gewinnern.

29.03.2023 15:43