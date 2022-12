(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. Der marktbreite S&P 500 verlor in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,43 Prozent auf 3828,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert mit plus 0,03 Prozent auf 33 212,82 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,26 Prozent auf 10 847,09 Zähler nach unten.

27.12.2022 16:22