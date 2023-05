In den USA trübte sich im Mai nicht nur die Stimmung der Einkaufsmanager in der Region Chicago weitaus deutlicher ein als erwartet. Im April stieg in der weltgrössten Volkswirtschaft ausserdem die Zahl offener Stellen überraschend wieder über die Marke von 10 Millionen, während Volkswirte einen Rückgang erwartet hatten. Damit gibt es weiterhin keine Abkühlung am Arbeitsmarkt, was der US-Notenbank Fed Spielraum für weitere Zinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation liefern dürfte. Das wiederum kommt an den Aktienbörsen nicht gut an, da steigende Zinsen andere Anlageformen attraktiver machen können.