Die US-Aktienmärkte haben am letzten Handelstag vor dem Weihnachtswochenende noch etwas weiter nachgegeben. Aktuelle Wirtschaftsdaten fielen am Freitag gemischt aus. Einige davon dürften jedoch die US-Notenbank Fed in ihrer Entschlossenheit bestätigen, die Zinsen weiter anzuheben, hiess es am Markt. Dabei wurde vor allem auf den Preisauftrieb verwiesen, der im November ohne Energie und Nahrungsmittel etwas deutlicher als erwartet zugelegt hatte, während die Konsumentenausgaben noch moderater als bereits erwartet stiegen.

23.12.2022 16:14