Hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag am US-Markt doch nicht von Käufen abgehalten. Nach schwachem Start schafften es auch die zinssensitiven Wachstumswerte aus dem Technologiebereich zwei Stunden vor dem Handelsende ins Plus. Und das, obwohl die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf das höchste Niveau seit November geklettert war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten bestätigt, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf den boomenden amerikanischen Arbeitsmarkt zeigt.

02.03.2023 20:26