Am Donnerstag hatte US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Bereitschaft erklärt, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen. Damit entschärfte sie ihre Absage an eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems etwas. Die Unsicherheit hält indes weiter an: So bleibt der über die US-Notenbank Fed gedeckte Liquiditätsbedarf der heimischen Banken vergleichsweise hoch.