Nach Daten des US-Arbeitsministeriums aus dem Jolts-Bericht stieg die Zahl der offenen Stellen im April wieder über die Marke von 10 Millionen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet. Damit gibt es weiterhin keine Abkühlung am Arbeitsmarkt, was Fed Spielraum für weitere Zinsanhebungen liefern dürfte. Das wiederum kommt an den Aktienbörsen nicht gut an, da steigende Zinsen andere Anlageformen attraktiver machen können. Mit Blick auf den Schuldenstreit nahm der Gesetzesentwurf zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der Regierung inzwischen eine wichtige Hürde im Repräsentantenhaus. Die Abstimmung im US-Kongress an diesem Mittwoch steht aber noch aus.