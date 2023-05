An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes am Donnerstag tiefer eröffnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste in den ersten Handelsminuten 0,94 Prozent auf 33 216,88 Punkte ein. Walt Disney lagen am Index-Ende mit einem Minus von mehr als acht Prozent. Der Unterhaltungsriese enttäuschte mit den Abo-Zahlen im wichtigen Streaming-Geschäft.

11.05.2023 15:49