(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Nach der jüngsten Beruhigung in der US-Bankenkrise machen negative Branchennachrichten aus Europa den Anlegern das Leben schwer. Das galt am Mittwoch auch an den US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte in der ersten Handelsstunde um 1,62 Prozent auf 31 635,38 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,51 Prozent auf 3860,21 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem Rückgang um 1,01 Prozent auf 12 076,94 Zähler etwas besser.

15.03.2023 15:40