Weiterhin sehr hohe Verbraucherpreise in den USA haben die Anleger an der New Yorker Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart deutlich verschreckt. Allerdings verringerten die US-Börsen ihre Verluste kurz darauf spürbar. "Nach den Inflationsdaten ist endgültig klar, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins Anfang November ein viertes Mal um 0,75 Prozent anheben wird. Alle Chancen auf einen geringeren Zinsschritt sind heute erloschen", begründete Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die herben Auftaktverluste.

13.10.2022 16:18