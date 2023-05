Moderate Abgaben bei den Standardwerten an der Wall Street und grössere Verluste an der technologielastigen Nasdaq-Börse: So präsentierten sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im Handelsverlauf. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,28 Prozent tiefer bei 33 192,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,72 Prozent auf 4162,34 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,92 Prozent auf 13 722,57 Punkte nach unten.

23.05.2023 20:13