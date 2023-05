(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes am Donnerstag im frühen Handel tiefer notiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,14 Prozent auf 33 149,13 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich wie schon am Vortag besser als der Dow, er stand bei einem Minus von 0,10 Prozent auf 13 334,40 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,61 Prozent auf 4112,49 Zähler.

11.05.2023 16:08