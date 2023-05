(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Gestützt von positiven Signalen im Schuldenstreit sind die US-Aktienmärkte am Freitag mit festeren Notierungen in den Handel gestartet. In die Auseinandersetzung um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA scheint Bewegung zu kommen. Darauf deutet ein Bericht der "New York Times" hin, wonach die Unterhändler von Demokraten und Republikaner mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen haben. Der Zeitung zufolge soll die Obergrenze für zwei Jahre angehoben werden. Frische Konjunkturdaten fielen insgesamt besser als erwartet aus.

26.05.2023 17:29