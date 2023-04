Vor dem langen Wochenende sind die Anleger in New York am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse ein wenig mutiger geworden. Vor den Arbeitsmarktdaten, die am Freitag von der US-Regierung veröffentlicht werden, wagten sie sich aber weiter nur vorsichtig aufs Parkett. Wegen einer regionalen Regelung pausiert der Handel am Karfreitag, so dass die Märkte erst in der neuen Woche auf die Jobdaten reagieren können.

06.04.2023 20:05