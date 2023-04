Vor dem langen Wochenende bleiben die Anleger in New York in der Defensive. Am Freitag werden zwar die jüngsten Arbeitsmarktdaten erwartet. Die New Yorker Börse bleibt wegen einer regionalen Regelung aber geschlossen, so dass die Märkte erst in der neuen Woche darauf reagieren können. Daher blieb zu Wochenschluss die Kauflaune weiter gedämpft. Neuerdings wird sie von Konjunktursorgen gebremst, zusätzlich zu den weiter präsenten Inflations- und Zinssorgen.

06.04.2023 15:51