Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am "Black Friday" zwar erst einmal wenig Kauffreude gezeigt. Dem Dow Jones Industrial reichte am letzten Handelstag der Woche, der nach dem gestrigen Börsenfeiertag "Thanksgiving" bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit endet, aber schon ein moderates Plus für ein Siebenmonatshoch.

25.11.2022 16:20