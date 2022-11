Die in New York gelisteten Papiere des britischen Fussballclubs Manchester United sprangen um weitere 19 Prozent auf 22,39 US-Dollar hoch. Damit waren sie so teuer wie seit über vier Jahren nicht mehr. Nach Bekanntwerden der Verkaufsüberlegungen der Eigentümerfamilie Glazer hatte es am Donnerstag in einem vagen Medienbericht geheissen, dass Apple Interesse an einem Kauf zeigen könnte. Ähnlich unkonkrete Meldungen, dass an dem Bericht nichts dran sei, konnten den Papieren des Fussballvereins zunächst nichts anhaben - inklusive der aktuellen Gewinne summiert sich das jüngste Kursplus auf mehr als 70 Prozent.