Der Dow Jones Industrial lag gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 33 604,15 Punkten knapp mit 0,09 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 stieg etwas deutlicher um 0,20 Prozent auf 4292,47 Zähler, was ihn wieder an die Schwelle dazu bringt, per geläufiger Definition in einen "Bullenmarkt" einzutreten.