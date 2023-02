Am S&P-Ende sackten die Papiere von News Corp um mehr als acht Prozent ab. Der Konzern des Medienunternehmers Rupert Murdoch will in diesem Jahr 1250 Stellen streichen. Geschäftsführer Robert Thomson machte die akute Inflation und den Anstieg der Zinsen dafür verantwortlich, dass die Umsätze von News Corp im vergangenen Quartal um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken sind./la/he