Clariant (-2,7%) sind ebenfalls alles andere als gefragt. Mit einem nicht-liquiditätswirksamen Impairment von 225 Millionen Franken auf einer Bioethanol-Anlage in Rumänien wird ein grosser Teil der Gesamtinvestition in Höhe von rund 240 Millionen abgeschrieben, was in Analystenkreisen für enttäuschte Kommentare sorgt.