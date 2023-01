Klar den grössten Anteil am Minus im SMI hatten die Titel von Nestlé, die mit -1,9 Prozent den SMI rund 60 Punkte hinabzogen. Händler sprachen neben der defensiven Ausrichtung von Umschichtungen in den französischen Konkurrenten Danone, der von einer Kaufempfehlung eines Brokers profitiert habe. Erwähnt wurde aber auch das anhaltend hohe Preisniveau in Europa. Die Kosten insbesondere auf der Lohn-, Rohstoff- und Transportseite würden weiter ansteigen und könnten nur bedingt an den Konsumenten weitergegeben werden, so ein Händler.