Am Dienstag pendelte der Leitindex SMI den gesamten Handelsverlauf um den Stand vom Vortag in einer Bandbreite von rund 70 Punkten, um dann letztendlich auf dem gleichen Punktestand vom Vortagesschluss zu schliessen. "Die konjunkturelle Situation scheint sich in Europa weiter aufzuhellen und wird trotzdem eher argwöhnisch betrachtet", kommentierte ein Marktbeobachter die Stimmung. So hat sich im Euroraum die Unternehmensstimmung im Januar weiter verbessert.