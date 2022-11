Am stärksten unter Druck stehen die Genussscheine von Roche (-3,7 Prozent). Damit hat der Bon den Verlust von zeitweise über 5 Prozent eingegrenzt. Dennoch belastet der Titel den SMI noch mit mehr als 70 Zählern. Der Pharmakonzern hat in einer Studie mit seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Dies sei eine herbe Enttäuschung, meinte ein Händler. Als die Konkurrenten Biogen/Eisai kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals über positive Ergebnisse informiert hatten, waren auch Roche um vier Prozent gestiegen. "Das waren zu viel an Vorschusslorbeeren", meint ein anderer. Die Schlagzeilen machten klar, dass das Produkt (in seiner jetzigen Form) tot sei, heisst es etwa bei Bernstein.