Dies weckt bei Optimisten Hoffnungen: "Die grosse Überraschung des Jahreswechsels von 2021 auf 2022 war die sprunghaft ansteigende Inflation; die grosse Überraschung des kommenden Jahreswechsels könnte eine schnell nachlassende Inflation sein", heisst es in einem Kommentar. Zunächst stehen im Tagesverlauf jedoch auch in den USA verschiedene Konjunkturzahlen auf dem Programm, ehe dort das wirtschaftliche Leben am Thanksgiving-Donnerstag ruhen wird. Noch während des Europahandels wird in den USA der PMI veröffentlicht. Erst nach dem hiesigen Börsenschluss folgt die US-Notenbank Fed mit dem Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Anleger warten auf Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Aktuell wird damit gerechnet, dass das Fed sein Straffungstempo bald etwas verringern wird.