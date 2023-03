(Es wird klargestellt, dass die EZB ihre Zinsentscheidung kurz vor rpt vor dem Handelsstart in New York bekannt gibt.) - Nach den jüngsten Kursturbulenzen in der Bankenbranchen bleiben die Anleger nervös. An der Wall Street schaut man am Donnerstag gespannt nach Europa, wo die Europäische Zentralbank (EZB) kurz vor dem US-Handelsstart ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben wird. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB den Zinssatz trotz unruhiger Märkte erneut um deutliche 0,50 Prozentpunkte anheben wird. Allerdings waren einige jüngst nicht mehr so sicher.

16.03.2023 14:07