(Im 3. Absatz, letzter Satz, wurde die Angabe zum US-Arbeitsmarktbericht korrigiert. Dieser wird am Freitag in einer Woche (10. März) veröffentlicht) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihre uneinheitliche Entwicklung vom Vortag anknüpfen. Neue Konjunkturdaten sorgten für einen moderat negativen Impuls.

02.03.2023 15:15