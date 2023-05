ASIEN: - KURSVERLUSTE IN CHINA - Wirtschaftssorgen haben auch am Dienstag auf den Börsen Chinas gelastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai fiel um mehr als ein Prozent, und auch an der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es abwärts. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor Handelsende moderat zu Prozent.