Im Handel wurde eine am Montag publizierte Studie am von ValuationLAB Financial Analysis als Grund herangeführt. Die Analyse wurde jedoch auch von Santhera in Auftrag gegeben, muss einschränkend erwähnt werden. Der Analyst äusserte sich darin optimistisch für die vom Unternehmen beantrage Zulassung von Vamorolone bei der Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in Europa und den USA.