Die Gewinnerliste führten AMS Osram (+5,0 Prozent) an, die damit an ihre starke Vortagestendenz anknüpften. Im Handel war bereits am Vortag von Schnäppchenjägern die Rede gewesen. Aber auch Temenos, Logitech und VAT waren gesucht, wie Kursgewinne von bis zu 2,1 Prozent zeigten. Europaweit zählten Techwerte am Dienstag zu den grössten Gewinnern.