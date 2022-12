An der Spitze der Verlierer waren CS (-1,7%) zu finden. Nach der Erholung nach dem Ende der Kapitalerhöhung in der Vorwoche seien nun bereits wieder kurzfristig erzielte Gewinne eingestrichen worden, hiess es am Markt. In einem Bericht der "FT" hiess es zudem, dass die Bank dem inzwischen insolventen Finanzdienstleister Greensill einen Notkredit mit "fragwürdigen Sicherheiten" gewährt habe, was ein neues Licht auf das Risikomanagement werfe.