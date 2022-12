Im Fokus standen einmal mehr die arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (+2,9%), die die Höchstkurse im Verlauf damit nicht ganz halten konnten. In der Vorwoche hatten die Aktien mehr als 6 Prozent verloren und neue Rekord-Tiefs markiert. Verschiedene Mitteilungen stützten den Kurs. So etwa, dass sich die Bank in den Vorwochen frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft hat und dass Investoren offenbar grosses Interesse an einer Investition in die neue Investmentbank-Einheit CS First Boston der Grossbank bekundet hätten.