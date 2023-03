(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Die Sorge vor einer tiefer gehenden Bankenkrise hat die Finanzmärkte weltweit erneut im Griff. Besonders stark zeigten sich die Ängste bei Aktien aus dem Finanzsektor und unter diesen vor allem bei den Titeln der Credit Suisse , die zuletzt in Zürich um ein Viertel auf ein Rekordtief einbrachen. Der europäische Banken-Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks büsste fast sechs Prozent ein. Dies zog die Aktienmärkte generell nach unten. Der am Vortag noch erholte Dax sank um 2,4 Prozent. Auch in New York gab es am Mittwoch zum Auftakt wieder klare Kursverluste.

15.03.2023 15:33