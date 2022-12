(Tippfehler in der Überschrift behoben: Ausblick) - In New York zeichnet sich zum Ende eines enttäuschenden Börsenjahres ein schwacher Handelsbeginn ab. Am Freitag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,5 Prozent tiefer auf 33 067 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG am letzten Handelstag des Jahres 1,1 Prozent im Minus bei 10 827 Punkten.

30.12.2022 14:57